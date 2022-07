PSG | improbabile arrivare a Khephren Thuram | sale Renato Sanches

Pubblicità

RossoneraVerita : 'Improbabile vedere Thuram lasciare il Nizza in questa sessione di mercato' @lequipe Ergo Renato Sanches è quanto mai vicino al PSG #Milan - DavidBasco86 : @TeofiloSteven @GiovaB95 nell Olanda mi pare di averlo visto nei 3 dietro la punta (in mezzo), lui è perfetto per q… - ParmeshSriv : RT @90ordnasselA: “In Francia garantiscono che sia imminente il passaggio di Skriniar al Psg. Ieri Marotta ha invece parlato di «giornata d… - InterClubIndia : RT @90ordnasselA: “In Francia garantiscono che sia imminente il passaggio di Skriniar al Psg. Ieri Marotta ha invece parlato di «giornata d… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “In Francia garantiscono che sia imminente il passaggio di Skriniar al Psg. Ieri Marotta ha invece parlato di «giornata d… -

Milan News

Il giocatore ha un contratto fino al 2024, ma visto lo status di epurato in casa, ipotizzare una cessione è tutt'altro che. E 'Sky Sport' sottolinea come Maldini stia pensando al ...... ma èche non si concluda già entro la settimana. Ma il Napoli, non sarà l'unico centrale difensivo a cambiar aria. Skriniar (Inter) è dato in partenza al, mentre de Ligt (Juventus) è ... Il Psg pensa a Lewandowski, ma la priorità del polacco resta il Barcellona Se per Skriniar sembra improbabile che lo stallo con il PSG possa protrarsi oltre le prossime 24 ore, ci sono novità sul fronte Sanchez. Alla… Leggi ...In casa PSG continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. Intanto il tecnico Galtier ha preso una decisione piuttosto sorprendente ...