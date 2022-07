Paolo Bonolis piange una perdita sconvolgente: “Riposa in pace”. Di chi si tratta (Di domenica 17 luglio 2022) Di recente il conduttore televisivo ha subito una perdita molto dolorosa. Paolo Bonolis ha dovuto dire addio a una persona a lui molto cara. Giorni difficili per il padrone di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 17 luglio 2022) Di recente il conduttore televisivo ha subito unamolto dolorosa.ha dovuto dire addio a una persona a lui molto cara. Giorni difficili per il padrone di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

gobbo_sicano : RT @MarzianoAnsioso: @wazzaCN @massimozampini Se Zampini fomenta odio cosa fomentano Ciccio Valenti e Paolo Bonolis, due dei tantissimi int… - MarzianoAnsioso : @wazzaCN @massimozampini Se Zampini fomenta odio cosa fomentano Ciccio Valenti e Paolo Bonolis, due dei tantissimi… - 299Gangster : Liked on YouTube: IL GOL CONTRO L'INTER è stato il più BELLO - Francesco Totti e Paolo Bonolis - fakeyas : Mi dite perché io vedo sempre paolo bonolis in questo meme - _Black_Feet_ : @1897_frank @UnaJoyaInfinita -