Napoli, Spalletti: “Kvara degno sostituto di Insigne” (Di domenica 17 luglio 2022) Napoli AMICHEVOLE- Il Napoli continua il suo ritiro a Dimaro, in giornata gli azzurri hanno battuto in amichevole per 4-1 il Perugia. Mentre Giuntoli cerca il degno sostituto per Koulibaly, provando a soffiare Kim Min Jae al Rennes, Spalletti si coccola il nuovo acquisto, Kvicha Kvaratskhelia. Ecco di seguito le dichiarazioni post partita del mister di Certaldo: Su Kvaratskhelia: “Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e poi Kvara ci ha messo la qualità nel primo tempo. Un degno sostituto di un campione come Insigne. E’ chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in ... Leggi su seriea24 (Di domenica 17 luglio 2022)AMICHEVOLE- Ilcontinua il suo ritiro a Dimaro, in giornata gli azzurri hanno battuto in amichevole per 4-1 il Perugia. Mentre Giuntoli cerca ilper Koulibaly, provando a soffiare Kim Min Jae al Rennes,si coccola il nuovo acquisto, Kvichatskhelia. Ecco di seguito le dichiarazioni post partita del mister di Certaldo: Sutskhelia: “Abbiamo fatto girare bene la palla, abbiamo avuto un buon possesso e poici ha messo la qualità nel primo tempo. Undi un campione come. E’ chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere qualità. Noi abbiamo un solo mezzo a disposizione, quello di mostrare personalità e tecnica quando entriamo in ...

mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - claudioruss : Il discorso di Luciano #Spalletti in cui inserisce anche Dries #Mertens tra i giocatori “andati via”. Durante il di… - claudioruss : #Spalletti: 'Certamente stiamo pensando a qualche integrazione, ma il mercato ci dice che molti colpi verranno fatt… - sportli26181512 : Napoli, Spalletti: 'Dybala? Richieste alte. Kvara è un degno sostituto di Insigne': L'allenatore del Napoli comment… - NCN_it : Spalletti su Dybala: ''Molti club su di lui, ha alte pretese: la società dovrà ben pensarci'' #Spalletti #Dybala… -