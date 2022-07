Lutto nel mondo del calcio: è morto a 79 anni l’ex Fiorentina Francesco Rizzo, vinse lo Scudetto in viola (Di domenica 17 luglio 2022) Lutto nel mondo del calcio: all’età di 79 anni è oggi venuto a mancare l’ex calciatore Francesco Rizzo. Nato a Rovito, in provincia di Cosenza nel 1943, cresciuto nel settore giovanile del club rossoblù, Rizzo, che ha giocato l’intera sua carriera nel ruolo di interno di centrocampo, è stato soprattutto protagonista con le maglie di Fiorentina, con cui ha vinto lo Scudetto del 1968-69, Cagliari e Genoa, con esperienze anche nel Bologna e nel Cesena, e due presenze in Nazionale. Il 14 giugno 1966 diventò il primo calciatore calabrese a vestire la maglia azzurra esordendo a Bologna, in Italia-Bulgaria 6-1, gara in cui mise a segno una fantastica doppietta. Fu convocato anche per il Mondiale inglese del 1966 ma durante ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022)neldel: all’età di 79è oggi venuto a mancarecalciatore. Nato a Rovito, in provincia di Cosenza nel 1943, cresciuto nel settore giovanile del club rossoblù,, che ha giocato l’intera sua carriera nel ruolo di interno di centrocampo, è stato soprattutto protagonista con le maglie di, con cui ha vinto lodel 1968-69, Cagliari e Genoa, con esperienze anche nel Bologna e nel Cesena, e due presenze in Nazionale. Il 14 giugno 1966 diventò il primo calciatore calabrese a vestire la maglia azzurra esordendo a Bologna, in Italia-Bulgaria 6-1, gara in cui mise a segno una fantastica doppietta. Fu convocato anche per il Mondiale inglese del 1966 ma durante ...

Pubblicità

sportface2016 : Lutto nel mondo del #calcio: è morto a 79 anni l’ex #Fiorentina Francesco #Rizzo, vinse lo #Scudetto in viola - paoloigna1 : Lutto nel mondo rossoblù: addio a Francesco “Cicillo” Rizzo - - Calcio_Casteddu : ?? Lutto nel mondo rossoblù: addio a Francesco 'Cicillo' #Rizzo #? #Cagliari #CagliariCalcio #CalcioCasteddu - Grifoman1 : RT @Grifoman1: ANCHE EX GENOANO ?????? Lutto nel mondo rossoblù: addio a Francesco “Cicillo” Rizzo - - Grifoman1 : ANCHE EX GENOANO ?????? Lutto nel mondo rossoblù: addio a Francesco “Cicillo” Rizzo - -