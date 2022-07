Lazio, parla Hysaj: “Contento per i nuovi innesti” (Di domenica 17 luglio 2022) Lazio Hysaj- La Lazio continua il suo precampionato ad Auronzo. Nel frattempo, i biancocelesti sono pronti a chiudere per Provedel dallo Spezia e aspettano risposte da Petagna. Elseid Hysaj, terzino della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel commentando la tecnica dei nuovi innesti e per gli obbiettivi per il futuro. Ecco di seguito, le parole del terzino Albanese: Sui nuovi innesti: “È stata una bella partita. Con il passare dei minuti si è fatta sentire un po’ di stanchezza, ma la squadra a reagito bene. Speriamo di continuare così. Nel secondo tempo i nuovi sono stati bravi, hanno capito velocemente il gioco he vuole il mister. Sono felice dei nuovi, ci ... Leggi su seriea24 (Di domenica 17 luglio 2022)- Lacontinua il suo precampionato ad Auronzo. Nel frattempo, i biancocelesti sono pronti a chiudere per Provedel dallo Spezia e aspettano risposte da Petagna. Elseid, terzino della, è intervenuto ai microfoni diStyle Channel commentando la tecnica deie per gli obbiettivi per il futuro. Ecco di seguito, le parole del terzino Albanese: Sui: “È stata una bella partita. Con il passare dei minuti si è fatta sentire un po’ di stanchezza, ma la squadra a reagito bene. Speriamo di continuare così. Nel secondo tempo isono stati bravi, hanno capito velocemente il gioco he vuole il mister. Sono felice dei, ci ...

