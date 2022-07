Ivano Monzani e la gag con Max Pezzali | l’addetto alla sicurezza più famoso del web nel backstage

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022)è innarestabile. Dopo l’attenzione mediatica ricevuta durante il concerto LoveMi (organizzato da Fedez in piazza del Duomo a Milano) per via delle sue smorfie quando sul palco si alternavano artisti forse non proprio di suo gradimento, possiamo dire cheè diventato ufficialmentepiùdel web. E i numeri sembrano darci ragione. L’uomo infatti è ormai virale su TikTok tanto da aver superato i 35,7 mila follower e oltre 387 mila like complessivi ai suoi video. Nelle ultime oresi è reso protagonista sui social di una gag a San Siro, in occasione del concerto tutto esaurito di Max. Ed è proprio con lui che è nato un siparietto tutto da ridere. Qualcuno nel ...