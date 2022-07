Covid, in Lombardia altri 8.971 nuovi casi: 867 a Bergamo (Di domenica 17 luglio 2022) A fronte di 41.719 tamponi effettuati sono 8.971 i nuovi casi di Covid rilevati in Lombardia nella giornata di domenica 17 luglio, per una positività del 21,5%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 27 decessi, mentre il saldo delle terapie intensive segna un -2, passando dai 42 ricoverati di sabato a 40: in crescita, invece, i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 1.526 persone (+20). Attualmente sono 170.700 le persone positive al virus in Lombardi. I nuovi casi per provincia Milano 2.720 Bergamo 867 Brescia 1.146 Como 528 Cremona 321 Lecco 252 Lodi 204 Mantova 455 Monza e Brianza 789 Pavia 558 Sondrio 153 Varese 702 Leggi su bergamonews (Di domenica 17 luglio 2022) A fronte di 41.719 tamponi effettuati sono 8.971 idirilevati innella giornata di domenica 17 luglio, per una positività del 21,5%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 27 decessi, mentre il saldo delle terapie intensive segna un -2, passando dai 42 ricoverati di sabato a 40: in crescita, invece, i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 1.526 persone (+20). Attualmente sono 170.700 le persone positive al virus in Lombardi. Iper provincia Milano 2.720867 Brescia 1.146 Como 528 Cremona 321 Lecco 252 Lodi 204 Mantova 455 Monza e Brianza 789 Pavia 558 Sondrio 153 Varese 702

