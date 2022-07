Baez-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bastad 2022 (Di domenica 17 luglio 2022) Saranno gli argentini Sebastian Baez e Francisco Cerundolo a disputare la finale del torneo Atp 250 di Bastad 2022. Sulla terra rossa svedese, i due giovani sudamericani sono stati protagonisti di una settimana da urlo, in cui hanno sconfitto giocatori più quotati. Per Baez si tratta della terza finale stagionale (bilancio di una vittoria e una sconfitta) mentre per Cerundolo la prima del 2022 (la seconda in carriera). Baez conduce 2-0 nei precedenti (entrambi a livello Challenger) e secondo i bookmakers partirà favorito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Baez e Cerundolo scenderanno in campo oggi (domenica 17 luglio). I due giocatori sono pianificati sul Centre Court con inizio non prima ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Saranno gli argentini Sebastiane Franciscoa disputare la finale del torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa svedese, i due giovani sudamericani sono stati protagonisti di una settimana da urlo, in cui hanno sconfitto giocatori più quotati. Persi tratta della terza finale stagionale (bilancio di una vittoria e una sconfitta) mentre perla prima del(la seconda in carriera).conduce 2-0 nei precedenti (entrambi a livello Challenger) e secondo i bookmakers partirà favorito. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(domenica 17 luglio). I due giocatori sono pianificati sul Centre Court con inizio non prima ...

