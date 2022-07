ATP Newport 2022, Maxime Cressy sconfigge Bublik e vince il primo titolo in carriera (Di domenica 17 luglio 2022) La finale di Newport doveva essere un match da godersi appieno e alla fine così è stato. Lo statunitense Maxime Cressy si porta a casa il suo primo titolo in carriera sull’erba del Rhode Island battendo in tre set Alexander Bublik (2-6 6-3 7-6) in due ore e mezza di partita, in una sfida rivoltatasi a 180 gradi a metà del secondo set e che ha regalato delle piccole gioie per gli esteti del gioco. Con due giocatori dalle caratteristiche così marcate, se ad uno dei due non funziona uno dei colpi fondamentali la sfida rischia di pendere nettamente da un lato. E nel primo set è il servizio di Cressy ad essere deficitario, un handicap pesante per un giocatore tutto serve and volley. Poche prime con cui aprirsi il campo e togliere il tempo a ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) La finale didoveva essere un match da godersi appieno e alla fine così è stato. Lo statunitensesi porta a casa il suoinsull’erba del Rhode Island battendo in tre set Alexander(2-6 6-3 7-6) in due ore e mezza di partita, in una sfida rivoltatasi a 180 gradi a metà del secondo set e che ha regalato delle piccole gioie per gli esteti del gioco. Con due giocatori dalle caratteristiche così marcate, se ad uno dei due non funziona uno dei colpi fondamentali la sfida rischia di pendere nettamente da un lato. E nelset è il servizio diad essere deficitario, un handicap pesante per un giocatore tutto serve and volley. Poche prime con cui aprirsi il campo e togliere il tempo a ...

Pubblicità

OA_Sport : Quella tra Cressy e Bublik era una finale tutta da vivere, e il risultato non ha tradito le aspettative - zazoomblog : Atp Newport 2022: primo titolo in carriera per Cressy suicidio Bublik - #Newport #2022: #primo #titolo - sportface2016 : #AtpNewport: primo titolo in carriera per #Cressy, suicidio #Bublik - FiorinoLuca : Maxime #Cressy si sblocca al terzo tentativo e trionfa sull’erba di Newport. É il 9º nuovo campione di un titolo A… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Newport #Cressy batte 2-1 in rimonta #Bublik con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 e si aggiudica il torneo! #live -