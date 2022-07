Vaiolo delle scimmie: uno studio rivela la presenza del Monkeypox nella saliva e nello sperma (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Il DNA virale può essere rilevato frequentemente in diversi campioni clinici di pazienti con infezione da Vaiolo delle scimmie, inclusi saliva e sperma, secondo un nuovo studio condotto dall'Istituto per la salute globale di Barcellona (ISGlobal), un centro sostenuto dalla Fondazione "la Caixa", e la Clinica Ospedaliera di Barcellona. Lo studio, pubblicato su Eurosurveillance, contribuisce a una migliore comprensione di come viene trasmessa questa malattia emergente. Il nuovo studio, condotto su più di 140 campioni di 12 pazienti infetti dimostra che il virus Monkeypox viene spesso rilevato nella saliva, nello sperma e in altri campioni clinici di pazienti ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Il DNA virale può essere rilevato frequentemente in diversi campioni clinici di pazienti con infezione da, inclusi, secondo un nuovocondotto dall'Istituto per la salute globale di Barcellona (ISGlobal), un centro sostenuto dalla Fondazione "la Caixa", e la Clinica Ospedaliera di Barcellona. Lo, pubblicato su Eurosurveillance, contribuisce a una migliore comprensione di come viene trasmessa questa malattia emergente. Il nuovo, condotto su più di 140 campioni di 12 pazienti infetti dimostra che il virusviene spesso rilevatoe in altri campioni clinici di pazienti ...

