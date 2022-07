Ucraina | governatore regionale | ' 24 le vittime dell' attacco a Vinnytsia'

Pubblicità

valdambross : RT @putino: A Severodonetsk occupata, un'auto con soldati russi al suo interno è stata fatta saltare in aria, afferma il governatore della… - PapaItaliano4 : RT @putino: A Severodonetsk occupata, un'auto con soldati russi al suo interno è stata fatta saltare in aria, afferma il governatore della… - zazoomblog : Ucraina: governatore Donetsk attacco nel centro di Kramatorsk - #Ucraina: #governatore #Donetsk - TV7Benevento : Ucraina: governatore Donetsk, 'attacco nel centro di Kramatorsk' - - zazoomblog : Ucraina: governatore Sumy un auto è esplosa su una mina un morto e un ferito - #Ucraina: #governatore #esplosa… -

RaiNews

... nell'orientale. A dirlo è stato, sul proprio canale Telegram, ildella regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky. Ore 8:56 - Sirene di allerta aerea a Kiev Nella capitalesono ...... lo ha detto ieri sera in un'intervista televisiva il responsabile dell'agenzia nucleare... D'altra parte, ildella regione orientale di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha detto che una ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 138 We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La Russia, sostengono le autorità ucraine, utilizza la più grande centrale nucleare d'Europa come base per lo stoccaggio di armi e per bombardare le aree circostanti (ANSA) ...