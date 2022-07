Tale e quale, svelato il cast completo (tra cui Valeria Marini): tutte le informazioni sulla nuova edizione (Di sabato 16 luglio 2022) Il cast di Tale e quale show è stato finalmente annunciato. Alcuni nomi sono delle conferme, dopo settimane in cui si vociferava della loro presenza (ad esempio Valeria Marini), altre delle sorprese. Anche quest'anno al timone dello... Leggi su today (Di sabato 16 luglio 2022) Ildishow è stato finalmente annunciato. Alcuni nomi sono delle conferme, dopo settimane in cui si vociferava della loro presenza (ad esempio), altre delle sorprese. Anche quest'anno al timone dello...

Pubblicità

infoitcultura : Tale e Quale Show, cast ufficiale: Carlo Conti svela i nomi dei concorrenti. Ecco quando inizia - SofiJ92355575 : Tale e quale é diventato un riciclo del cast del grande fratello - angela_pellino : È uscito il cast definitivo di tale e quale...dovremmo far sentire quanto la non scelta delle Sisters sia stata un errore... - Iris7915 : RT @raffinatissimo_: a tale e quale show mancano le popstars mondiali !! chi come loro - Mestanaccount1 : RT @_riverflow_: Il resto del cast di tale e quale mi fa abbastanza cagare però sono molto contenta per Dianetti -