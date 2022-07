Tale e quale show 2022 | cast ufficiale | ecco tutti i concorrenti

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 luglio 2022) La nuova edizione diprenderà il via il prossimo 30 settembre su Rai Uno con la conduzione di Carlo Conti che ha scelto personalmente iche si metteranno in gioco per portare allegria nelle case degli italiani. Nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi di possibili, ma ora c'è finalmente ilcomposto da 5 uomini e 6 donne. A svelarlo è il sito Tv Sorrisi e Canzoni.: Alessandra Mussolini e Valeria Marini neldella prossima edizione Ildella nuova edizione diè stato finalmente svelato dal sito Tv Sorrisi e ...