Scontro Ue-Ungheria, nuovo round nella battaglia per i diritti delle comunità Lgbtq+ (Di sabato 16 luglio 2022) La Commissione europea ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di Giustizia. L'oggetto della contestazione è la legge sul 'divieto di promozione dell'omosessualità' ai minori. È passato un anno dalla sua approvazione, da parte del Parlamento ungherese ma fortemente voluta e promossa dal premier Viktor Orban. Nel frattempo, dopo le proteste andate in scena a più riprese dai campi di calcio (ricordiamo ad esempio l'Allianz Arena di Monaco illuminato con la bandiera arcobaleno in occasione degli Europei 2021) alle piste di F1, fino alle manifestazioni in piazza, c'è stato anche un referendum – nullo a causa della mancanza del quorum – che ha ribadito il no della società alla controversa misura. Von der Leyen: "Legge vergognosa" Il primo ministro ungherese Viktor Orban a Bruxelless, in Commissione EuropeaIl provvedimento approvato nel giugno dello scorso anno, ...

