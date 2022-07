Rossella Brescia sparita dalla televisione: i motivi e cosa fa oggi per vivere (Di sabato 16 luglio 2022) Le mille doti ed il grande fascino di Rossella Brescia sono davvero indiscutibili. È da un po’ però, che non possiamo apprezzarle più sui nostri teleschermi. Che fine ha fatto la nota showgirl? Scopriamo insieme Fra le più apprezzate “” c’è di sicuro la brava e bella Rossella Brescia. La showgirl tarantina, infatti, si è conquistata un posto d’onore nel cuore degli italiani molto tempo fa. Rossella ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo facendosi notare, come è facile aspettarsi, per la sua immensa bellezza. Quando nel 1992 partecipa a Miss Sorriso Puglia, vince il concorso con ottimi risultati risultando idonea per le selezioni di Miss Italia. Proprio in quell’anno, poi, debutta in televisione in “Tutti a casa”, un celebre show condotto dal buon Pippo Baudo. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 16 luglio 2022) Le mille doti ed il grande fascino disono davvero indiscutibili. È da un po’ però, che non possiamo apprezzarle più sui nostri teleschermi. Che fine ha fatto la nota showgirl? Scopriamo insieme Fra le più apprezzate “” c’è di sicuro la brava e bella. La showgirl tarantina, infatti, si è conquistata un posto d’onore nel cuore degli italiani molto tempo fa.ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo facendosi notare, come è facile aspettarsi, per la sua immensa bellezza. Quando nel 1992 partecipa a Miss Sorriso Puglia, vince il concorso con ottimi risultati risultando idonea per le selezioni di Miss Italia. Proprio in quell’anno, poi, debutta inin “Tutti a casa”, un celebre show condotto dal buon Pippo Baudo. ...

Pubblicità

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Rossella Brescia testimonial d'eccezione per L' Équilibriste ???????????? @rossbrescia - dea_channel : la divina Rossella Brescia testimonial d'eccezione per L' Équilibriste ???????????? @rossbrescia - alexbyone1927 : @Walter83fr Non lo so se viene un'orata la fascia Anche perché per farti un esempio per RDS che sono per esempio lì… - SpettacoloMania : Siamo stati al #MicrofonoDOro2022 e abbiamo videointervistato @andreadelogu @emastokholma @rossbrescia @105Mitch… - FabrizioSantori : Da Rossella Brescia a Ema Stokholma, da Mitch DJ ad Aida Yespica, da Ezio Luzzi ad Annalisa Minetti, Andrea Delogu,… -