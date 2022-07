Roma | ruba in un camper e accoltella il senza tetto che lo scopre - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Carabinieri, 16 luglio 2022 - Si è intrufolato in un camper parcheggiato in piazzale Mediterraneo per rubare all'interno e, notato dal senza fissa dimora che lì vive da tempo, lo ha accoltellato al petto ...Arcivescovo di Bologna, il 66enne Matteo Zuppi guida la Cei, 16 luglio 2022 - Certo che il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna e neo presidente della Cei, è veramente un tipo diverso da quanto uno si immagina possa essere un cardinale, un arcivescovo e ... Roma, ruba in un camper e accoltella il senza tetto che lo scopre A Ostia, nel parcheggio di piazzale Mediterraneo. Il ladro, un 49enne romano già noto alla giustizia, è statto arrestato ...L’arcivescovo e l’impegno della Chiesa: andiamo per le strade. "Cresce il divario salariale fra manager e operai, non possiamo tacere. Aveva ragione chi diceva 'guai se non ci fossero i comunisti' " ...