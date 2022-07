Renzi “O Draghi bis o si va a votare”

(Di sabato 16 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ofa il bis o si va a. Abbiamo tre giorni per fare di tutto per convinceread andare avanti”. Lo ha detto Matteoall'assemblea di Italia Viva. “Oggi festeggiano a Mosca, oggi è il momento di dimostrare che lo statistaè diverso dallo stagista Conte”. “Al M5s diciamo ‘state provando a distruggere l'unica speranza dell'Italià – prosegue – Faremo di tutto per dire con forza che chi alle elezioni andrà con il M5s andrà senza di noi”.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Ci sono ancora tre giorni di tempo, fino a mercoledì, per sapere cosa farà Mario. Se le sue dimissioni saranno confermate o se si riuscirà a mettere in piedi una nuova ... Intanto, Matteo...Reddito di cittadinanza, bomba disul M5S: "Martedì in Cassazione quesito per abolirlo" 'Faccio un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche e a- ha dichiaratoall'...Dopo un anno di polemica sul tema, il leader di Italia Viva ha annunciato che martedì prossimo andrà in Cassazione per depositare il quesito ...'Conte e il Movimento 5 stelle bruciano la migliore (e forse ultima) riserva della Repubblica impegnata a governare l'Italia in un momento drammatico tra crisi energetica pandemia e inflazione. La fol ...