Pagani | parla D’Onofrio | Giustizia è fatta

(Di sabato 16 luglio 2022) di Clemente Ultimo «È la formula migliore, quella che ci aspettavamo: il fatto non sussiste». Esordisce così Massimonel commentare la sentenza che ha concluso la lunga vicenda giudiziaria nata nel 2011 con l’inchiesta Linea d’ombra e poi sviluppatasi nel 2014, quando un blitz portò all’arresto di alcuni esponenti della criminalità organizzata paganese. L’inchiesta – denominata Criniera – ipotizzava, tra l’altro stretti, legami tra uno dei sodalizi criminali egemoni ain quegli anni ed esponenti del mondo politico, cui la criminalità avrebbe garantito pacchetti di voti in cambio di favori. Ad essere travolti dall’inchiesta anche il primo cittadino Alberico Gambino e lo stesso, consigliere comunale e poi provinciale, figura di primo piano all’interno di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. Un’inchiesta ...