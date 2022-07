Napoli, Kvaratskhelia si presenta: 'Mi ispiro a Cristiano Ronaldo' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di sabato 16 luglio 2022) Khvicha Kvaratskhelia Napoli, 15 luglio 2022 - Ieri, al netto degli avversari decisamente poco probanti, ha incantato il pubblico di Dimaro e trascinato il Napoli nella prima metà della goleada contro ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Khvicha, 15 luglio 2022 - Ieri, al netto degli avversari decisamente poco probanti, ha incantato il pubblico di Dimaro e trascinato ilnella prima metà della goleada contro ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Sono arrivato a Napoli per dimostrare le mie qualità. Il mister è una persona fantastica imparerò… - sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Ho ricevuto tante offerte ma quando si è fatto avanti il Napoli ho subito accettato” #Dimaro22 ? - sscnapoli : ?? Kvaratskhelia “Farò il massimo per rendere felici i tifosi. Sono arrivato in un grande club e in una città fantas… - mazzulatore70 : RT @sscnapoli: ?? Terminata la seduta pomeridiana ?? - maxgallico : RT @napolista: Per Dybala non è un’asta, è un ciapanò. A rimanere col cerino in mano è solo lui All’estero nessuno lo vuole. Sembra la sce… -