Mondiali atletica Eugene 2022: i risultati di sabato 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Tutti i risultati di sabato 16 luglio ai Mondiali di atletica leggera di Eugene. Nuova giornata di gare all’Hayward Field dell’Università dell’Oregon, con il campione olimpico Marcell Jacobs impegnato nei turni decisivi dei 100 metri, ma spazio anche alla mitica maratona per le strade della città statunitense. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata, nella serata e notte italiana tra sabato 16 e domenica 17 luglio. COME SEGUIRE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTE LE SPERANZE DI MEDAGLIA PER L’ITALIA IL MEDAGLIERE NOTTE TRA sabato 16 E DOMENICA 17 luglio 19.30 Salto triplo donne – Qualificazioni Yulimar Rojas 14.72 m Maryna Bekh-Romanchuk ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Tutti idi16aidileggera di. Nuova giornata di gare all’Hayward Field dell’Università dell’Oregon, con il campione olimpico Marcell Jacobs impegnato nei turni decisivi dei 100 metri, ma spazio anche alla mitica maratona per le strade della città statunitense. Di seguito tutti idella seconda giornata, nella serata e notte italiana tra16 e domenica 17. COME SEGUIRE LE GARE IN TV IL CALENDARIO COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO TUTTE LE SPERANZE DI MEDAGLIA PER L’ITALIA IL MEDAGLIERE NOTTE TRA16 E DOMENICA 1719.30 Salto triplo donne – Qualificazioni Yulimar Rojas 14.72 m Maryna Bekh-Romanchuk ...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkyTG24 : Mondiali Atletica, Tamberi conquista finale salto in alto. Jacobs in semi nei 100 metri - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI, VALLORTIGARA IN FINALE NEL SALTO IN ALTO La gara in programma nella notte tra martedì… - donatodonati : RT @LucaBizzarri: Mi piacerebbe vedere i mondiali di atletica su Sky, se il regista americano non avesse deciso che no, non vediamo una min… -