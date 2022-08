Maca | il nuovo video di Prhome in un crime film con l’attore Matteo Tosi

(Di sabato 16 luglio 2022) Dopo il singolo primaverile “Ghetto River”, un soul dedicato al grande fiume Po e alla sua gente, e al singolo “Locos” uscito a fine Giugno con la collaborazione di Soker e prodotto da John Solinas, il Rapper di Rovigocontinua a rivendicare il suo ritorno avvenuto nel 2020 con “El Regreso” e il suo stile proponendo unsingolo dal nome.La produzione è firmata da Promo L’Inverso, già disco d’oro per “Tree Roots and Crown” di Mezzosangue e uno dei producer di Laioung. Ilè diretto da Andrea Artioli, regista scelto dall’artista per “Frank Sinatra” e “Ghetto River”.spiega:”Laè una pianta erbacea che viene dalla Bolivia e dal Perù. La sua radice ha diverse proprietà e si usa come ricostituente naturale. Si tratta di una pianta potente che non ...

Carlino_Rovigo : Rovigo: Prhome torna con un nuovo singolo ‘Maca’ -

il Resto del Carlino

Situato sulla Route 104 di Manantiales, sul sito della Fondazione Pablo Atchugarry, il- Atchugarry Museum of Contemporary Art si sta già facendo spazio nella scena artistica ......per creare qualcosa digenerato da visioni, modi e moti differenti che si incontrano e arricchiscono l'un l'altro". Nature che esplodono e si fanno vive, questa le opere realizzate da... Rovigo: Prhome torna con un nuovo singolo ‘Maca’ Un mese di grandi novità discografiche e non solo per Paolo Grego in arte Prhome. L’ultima in ordine di tempo la sua annunciata partecipazione a ‘The Coach’, che sarà possibile vedere in televisione d ...Durante la visita è stato registrato un filmato che verrà inserito in una puntata della trasmissione "L'Italia a morsi" in onda su Food Network Italia ( Canale 33 )dedicata alle eccellenze gastronomic ...