LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Bettiol dà spettacolo, ma vince Matthews (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 17.11 Vingegaard non cede un centimetro. Più indietro Thomas e Yates. 17.10 PARTE TADEJ POGACAR! 17.09 Inizia la salita per i big! 17.07 Matthews vince in solitaria a Mende davanti ad un Alberto Bettiol commovente. Sembrava fatta per l'italiano, ma davvero l'australiano ha trovato dentro di sé energie insperate. 17.06 NOOOOOOO!!! Matthews scatta e stacca Bettiol! 17.05 E' terminata la salita, rientra Matthews su Bettiol! 17.04 Non molla l'australiano, resta ad una decina di metri dall'italiano! 17.04 Bettiol RIPRENDE Matthews E LO STACCA! Impressionante! 17.03 Bettiol STA ...

