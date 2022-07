In viaggio nella movida messinese: 'Via alle danze, si torna in pista' (Di sabato 16 luglio 2022) Ecco perché Gazzetta del Sud online ha deciso di portavi nel mondo della movida made in Messina: cinque puntate dedicate all'arte di divertirsi. In città il viaggio nelle serate dell'estate 2022 ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 luglio 2022) Ecco perché Gazzetta del Sud online ha deciso di portavi nel mondo dellamade in Messina: cinque puntate dedicate all'arte di divertirsi. In città ilnelle serate dell'estate 2022 ...

Pubblicità

NicolaPorro : Incendi, afa, cinghiali, immondizia e mezzi di trasporto fantasmi: il nostro @CorradoOcone ci racconta la sua giorn… - AzzurreFIGC : ?? Foto di gruppo prima del viaggio con destinazione #Rotherham, dove le #Azzurre ???? domani, alle ore 21 (in diretta… - zazoomblog : Le opere di Pizzi Cannella: la notte come disconnessione e viaggio nella solitudine - #opere #Pizzi #Cannella:… - DiacronicoMurra : RT @madforfree: Viaggio nella mente degli italiani con #EmilioMordini: “La salute che si sta costruendo vuole salvare i numeri, non gli ess… - GianlucaRupolo : RT @madforfree: Viaggio nella mente degli italiani post-Covid: non è affatto andato tutto bene. La gestione sociale del Covid è servita a i… -