Il Lecce si prepara per la Serie A: doppio colpo in chiusura (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo account Twitter, il Lecce è pronto a chiudere un doppio colpo: Nikola Maksimović e Kristoffer Askildsen vestiranno la maglia giallorossa nella futura stagione. Il ds del Lecce Pantaleo Corvino sta cercando di rinforzare il più possibile la rosa della squadra neopromossa, l'obiettivo è quello di creare un team competitivo per la prossima stagione di Serie A. calciomercato Lecce Maksimovic Maksimović arriva in prestito secco dal Genoa. Con il Grifone, durante la passata stagione, il difensore centrale ha collezionato 14 presenze. Il calciatore serbo rappresenta certamente un profilo di grande esperienza, considerando l'operazione di mercato che nell'estate 2016 lo portò al Napoli per circa 25 milioni di euro. Askildsen, ...

