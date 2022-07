Il gap di investimenti tra le Azzurre e le altre nazionali di calcio è (ancora) una voragine (Di sabato 16 luglio 2022) L’Europeo di calcio femminile mostra due volti. Siamo alla fine della fase a gironi, si sono già qualificate le potenze, Inghilterra, Germania, Francia, Svezia e Olanda. L’Italia, dopo la sonora batosta contro le francesi, ha un filo di speranza, battendo il Belgio, di passare ai quarti. Ma è sostanziale divario tra le nazioni che praticano il calcio in modo professionistico e con ampio dispendio di fondi, creando una storia calcistica alle spalle e chi no. Ci sono federazioni che hanno curato i vivai, dato grande spazio al calcio femminile e prodotto campionesse confermando, se ce ne fosse la necessità, che il lavoro, l’impegno, gli investimenti in un settore che è in piena espansione pagano moltissimo. Le giocatrici italiane sono diventate professioniste solo qualche giorno fa, incredibile a dirsi, vincendo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) L’Europeo difemminile mostra due volti. Siamo alla fine della fase a gironi, si sono già qualificate le potenze, Inghilterra, Germania, Francia, Svezia e Olanda. L’Italia, dopo la sonora batosta contro le francesi, ha un filo di speranza, battendo il Belgio, di passare ai quarti. Ma è sostanziale divario tra le nazioni che praticano ilin modo professionistico e con ampio dispendio di fondi, creando una storia calcistica alle spalle e chi no. Ci sono federazioni che hanno curato i vivai, dato grande spazio alfemminile e prodotto campionesse confermando, se ce ne fosse la necessità, che il lavoro, l’impegno, gliin un settore che è in piena espansione pagano moltissimo. Le giocatrici italiane sono diventate professioniste solo qualche giorno fa, incredibile a dirsi, vincendo ...

Pubblicità

CarrieriLorenzo : @Mauro_Gilli i deficit di bilancio si decidono a livello nazionale con il DEF e poi si concordano con la Commission… - giovannicentore : ridursi senza investimenti tecnici adeguati. Non vorremmo ritrovarci ad attendere 6 anni per riavere un difensore c… - salvatoreluciat : RT @MeritaSocial: #SudeNord @LucaDalFabbro - @gruppoiren: “Colmare il gap infrastrutturale del #Mezzogiorno è una priorità non più rinviabi… - startzai : RT @MeritaSocial: #SudeNord @LucaDalFabbro - @gruppoiren: “Colmare il gap infrastrutturale del #Mezzogiorno è una priorità non più rinviabi… - MeritaSocial : #SudeNord @LucaDalFabbro - @gruppoiren: “Colmare il gap infrastrutturale del #Mezzogiorno è una priorità non più ri… -