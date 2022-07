(Di sabato 16 luglio 2022) Il giudice emerito Sabinointerviene a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e Davide Parenzo su La7, poco dopo l'intervento di Giuseppesui social, in cui il capo politico del M5s ha chiarito la linea in vista delle dichiarazioni di Mario Draghi alle Camere, mercoledì. "Nella prima parte del suo discorso si è riferito alla partecipazione al governo", afferma nella puntata di sabato 16 luglio il costituzionalista, "nella seconda a una la partecipazione dall'esterno". E definisce "unda” il tentativo didi scaricare la responsabilità della crisi su altri. Ma i temi caldi, per il giurista, sono altri. Il primo è che i grillini sono spaccati e la domanda diè: "Adi quale Movimento 5Stelle ...

Pubblicità

Romy44224741 : RT @AndreaVenanzoni: “Un giochetto da bambini”, così Sabino Cassese definisce il tentativo di Conte di scaricare la responsabilità della cr… - tempoweb : 'Giochetto da bambini', #Cassese umilia #Conte: a nome di chi parla? #crisidigoverno #draghi #mattarella #16luglio… - AntonioDonatoPa : RT @robifacc: Cassese: “mi sembra un giochetto da bambini”. Testuale. Si riferisce a quel cialtrone di #Conte #inonda #crisigoverno @InO… - Lupo1960 : RT @robifacc: Cassese: “mi sembra un giochetto da bambini”. Testuale. Si riferisce a quel cialtrone di #Conte #inonda #crisigoverno @InO… - CarloSantaroni : RT @robifacc: Cassese: “mi sembra un giochetto da bambini”. Testuale. Si riferisce a quel cialtrone di #Conte #inonda #crisigoverno @InO… -

gardapost

... Cascina Corte Anna, via Vigneto, 10 ore 18:30 Laboratorio pomeridiano di costruzione di burattini perMaurizio Gioco, Teatroore 21:00 Racconti Di - Vini Storie, burattini e ...Quando però un urlo lungo e agghiacciante risuona nel silenzio sotto i loro piedi, ainon ...come un avvertimento a mettere molta attenzione nel lavoro Ma con le papere c'era anche un... L'arte dei burattini, tecniche e segreti in due laboratori per bambini E definisce "un giochetto da bambini” il tentativo di Conte di scaricare la responsabilità della crisi su altri. Ma i temi caldi, per il giurista, sono altri. Il primo è che i grillini sono spaccati e ...