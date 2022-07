Elio e le storie tese | mostre e Teatro in cortile | il week-end in città

(Di sabato 16 luglio 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il concerto die lesabato all’arena Fiera di Bergamo, tanted’arte e ilnelsabato con Pandemonium. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 16 e domenica 17 luglio. BERGAMO SABATO 16 LUGLIO – Alla Carrara in mostra capolavoro di Velázquez – “La stanza vuota”, alla GAMeC mostra dedicata a Christian Frosi – “Transfigured”, a Palazzo della Ragione mostra di Anri Sala – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Al parco Olmi attività gratuite per famiglie – Pandemonium, gli spettacoli del-end per Ildel– Sagra ...

Domani è finalmente il gran giorno del Concertozzo, la "festa di fine sfiga" all'Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica die leTese, Trio Medusa e Cesvi. L'appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato in dalla primavera 2020, è sold out.'É la prima volta - ha detto- che canto con musicisti che non sono 'e letese'. A loro toccherà il compito di accompagnare lo scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della ...Sabato 16 luglio si terrà il tanto atteso "Concertozzo" di Elio e le Storie Tese all'Arena Fiera di Bergamo. Sarà la "festa di fine sfiga" volta a celebrare il ritorno della musica live. Il concerto ...