Camilla Parker Bowles | le confessioni dell’ex cognata che faceva la modella

Leggi su dilei

(Di sabato 16 luglio 2022) La Duchessa di Cornovagliaoltre ad avere una sorella, Sonia Annabel Shand Elliot, aveva anche un fratello, Mark Shand, purtroppo venuto a mancare nel 2014 (a soli 62 anni) a causa di un grave incidente fuori a un bar di New York che gli ha causato un trauma cranico. In questi giorni Marie Helvin, ex fidanzata di Mark Shand, ha rilasciato un’intervista a cuore aperto in cui, tra le altre cose, ha anche parlato della sua love story con il fratello della Duchessa di Cornovaglia., parla l’ex: “La reputo una donna coraggiosa” “Ci siamo lasciati a causa mia” ha ammesso la donna, parlando del fratello di“ero innamorata di lui ma c’era una parte di me ...