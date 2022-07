Calciatore muore dopo un tuffo in piscina, il 21enne annegato dopo aver soccorso la cugina in difficoltà (Di sabato 16 luglio 2022) Il mondo del calcio è sotto shock. Il Calciatore Diongue Madiaye è stato trovato morto sul fondo della piscina del Grand Hotel di Riccione, aveva 21 anni e giocava nel Mulazzano ‘82, squadra di seconda categoria di Rimini. Ancora non sono chiare le cause del decesso ma secondo le ultime indiscrezioni, e quanto confermato in un comunicato, il ragazzo si sarebbe tuffato in piscina per salvare la piccola cugina. Tra le ipotesi del decesso, anche quello di un malore improvviso. A nulla è servita la disperata corsa in ospedale, dopo l’allarme degli amici. “Il Presidente Simone Alberici, il Consiglio Regionale e la Delegazione Provinciale di Rimini si stringono attorno alla famiglia del giovane Diongue Madiaye, deceduto a soli 21 anni nel tentativo di soccorrere la piccola ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 luglio 2022) Il mondo del calcio è sotto shock. IlDiongue Madiaye è stato trovato morto sul fondo delladel Grand Hotel di Riccione, aveva 21 anni e giocava nel Mulazzano ‘82, squadra di seconda categoria di Rimini. Ancora non sono chiare le cause del decesso ma secondo le ultime indiscrezioni, e quanto confermato in un comunicato, il ragazzo si sarebbe tuffato inper salvare la piccola. Tra le ipotesi del decesso, anche quello di un malore improvviso. A nulla è servita la disperata corsa in ospedale,l’allarme degli amici. “Il Presidente Simone Alberici, il Consiglio Regionale e la Delegazione Provinciale di Rimini si stringono attorno alla famiglia del giovane Diongue Madiaye, deceduto a soli 21 anni nel tentativo di soccorrere la piccola ...

