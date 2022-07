Biden in Arabia Saudita, faccia a faccia con Bin Salman su Kashoggi e petrolio (Di sabato 16 luglio 2022) - La missione del presidente Usa degli Stati Uniti: ho detto al principe che lo ritengo responsabile della morte del giornalista Saudita. Da Riad ok a raddoppiare la produzione di petrolio a luglio e . Leggi su tg.la7 (Di sabato 16 luglio 2022) - La missione del presidente Usa degli Stati Uniti: ho detto al principe che lo ritengo responsabile della morte del giornalista. Da Riad ok a raddoppiare la produzione dia luglio e .

Pubblicità

RaiNews : Il principe reggente Mohammed bin Salman è stato accusato dai servizi segreti Usa di aver ordinato l'omicidio del g… - RSInews : Biden in Arabia Saudita, tra le polemiche - Il presidente USA aveva promesso di trasformare Riad in un paria, a cau… - MediasetTgcom24 : Arabia Saudita, Biden saluta re Salman stringendogli la mano #usa #salman #biden #JoeBiden - sand_pin : RT @africexp: Guerra Russia-America a distanza in Medio Oriente: Putin con Erdogan in Iran, Biden in Israele ed Arabia Saudita https://t.co… - infoitinterno : Biden in Arabia Saudita afferma di aver sollevato la questione Khashoggi -