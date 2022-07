Atletica, Mondiali Eugene 2022: Allyson Felix chiude la carriera con un bronzo (VIDEO) (Di sabato 16 luglio 2022) Allyson Felix chiude in casa con una medaglia di bronzo la sua leggendaria carriera. Prima giornata di gare ai Mondiali 2022 di Atletica leggera ad Eugene, in Oregon, e subito grandi emozioni. La statunitense infatti ha corso la sua ultima gara, conquistando il bronzo con la staffetta 4×400 metri mista. Una medaglia che permette a Felix di chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. “Mi ha spezzato il cuore molte volte, ma ho anche avuto molti momenti davvero gioiosi – ha detto Felix prima di correre la sua ultima gara -. Mi mancherà così tanto“. Felix è l’atleta più vincente di sempre dell’Atletica con 11 medaglie olimpiche e ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022)in casa con una medaglia dila sua leggendaria. Prima giornata di gare aidileggera ad, in Oregon, e subito grandi emozioni. La statunitense infatti ha corso la sua ultima gara, conquistando ilcon la staffetta 4×400 metri mista. Una medaglia che permette adire in bellezza davanti al proprio pubblico. “Mi ha spezzato il cuore molte volte, ma ho anche avuto molti momenti davvero gioiosi – ha dettoprima di correre la sua ultima gara -. Mi mancherà così tanto“.è l’atleta più vincente di sempre dell’con 11 medaglie olimpiche e ...

