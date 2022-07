Atletica, Mondiali 2022: Lambrughi primo eliminato nelle batterie dei 400 metri ostacoli, nessun problema per Warholm, Benjamin e Dos Santos (Di sabato 16 luglio 2022) Si sono completate le batterie dei 400 metri ostacoli ai Mondiali di Atletica 2022, sul palcoscenico di Eugene, in Oregon. Non arrivano purtroppo buone notizie in chiave azzurra, data l’eliminazione di Mario Lambrughi, unico italiano presente nella competizione. Per il 30enne monzese non è bastato il quinto posto nell’ultima batteria con il tempo di 50.18. L’azzurro è stato dunque il primo tra gli eliminati per il passaggio alle semifinali, avendo mancato di soli 9 centesimi di secondo la qualificazione. nessun problema invece per i grandi protagonisti di quella che è stata definita “la gara delle Olimpiadi” all’ultima rassegna a cinque cerchi. Un Karsten Warholm non al meglio è riuscito comunque a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Si sono completate ledei 400aidi, sul palcoscenico di Eugene, in Oregon. Non arrivano purtroppo buone notizie in chiave azzurra, data l’eliminazione di Mario, unico italiano presente nella competizione. Per il 30enne monzese non è bastato il quinto posto nell’ultima batteria con il tempo di 50.18. L’azzurro è stato dunque iltra gli eliminati per il passaggio alle semifinali, avendo mancato di soli 9 centesimi di secondo la qualificazione.invece per i grandi protagonisti di quella che è stata definita “la gara delle Olimpiadi” all’ultima rassegna a cinque cerchi. Un Karstennon al meglio è riuscito comunque a ...

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkyTG24 : Mondiali Atletica, Tamberi conquista finale salto in alto. Jacobs in semi nei 100 metri - HotmaMomi : RT @Eurosport_IT: Il Capitano Gimbo carica il team azzurro prima del via dei Mondiali di Atletica di Eugene ???? Scopri di più: https://t.co… - Corriere : Mondiali di atletica 2022: il programma di oggi sabato 16 luglio e dove vederli in tv -