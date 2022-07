Atletica, Mondiali 2022: Gaia Sabbatini in semifinale sui 1500 con scioltezza, eliminate Del Buono e Vissa (Di sabato 16 luglio 2022) Solo un’italiana è riuscita a qualificarsi alle semifinali dei 1500 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Gaia Sabbatini ha superato con disinvoltura il turno preliminare: le prime sei classificate delle tre batterie e i migliori sei tempi hanno conquistato il passaggio del turno sulla pista di Eugene (Oregon, USA), guadagnandosi il diritto di presentarsi ai blocchi di partenza nella giornata di domani per cercare l’assalto all’atto conclusivo. Federica Del Buono e Sintayehu Vissa sono invece state eliminate. Gaia Sabbatini ha corso la propria batteria in maniera accorta, senza dover strafare in una serie disputata su ritmi non improponibili. Una buona sgambata per l’abruzzese, che ha corso ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Solo un’italiana è riuscita a qualificarsi alle semifinali deimetri aidileggera.ha superato con disinvoltura il turno preliminare: le prime sei classificate delle tre batterie e i migliori sei tempi hanno conquistato il passaggio del turno sulla pista di Eugene (Oregon, USA), guadagnandosi il diritto di presentarsi ai blocchi di partenza nella giornata di domani per cercare l’assalto all’atto conclusivo. Federica Dele Sintayehusono invece stateha corso la propria batteria in maniera accorta, senza dover strafare in una serie disputata su ritmi non improponibili. Una buona sgambata per l’abruzzese, che ha corso ...

