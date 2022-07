Anche un temporale la può scatenare e improvvisamente non respirerai più (Di sabato 16 luglio 2022) Purtroppo Anche un banale temporale la può scatenare e, quando succede, spesso si finisce in ospedale. E non si riesce più a respirare bene. Per chi ne soffre è un vero dramma. E’ noto che le condizioni climatiche e meteorologiche influenzano la nostra salute fisica e il nostro benessere mentale. Ma pensare che un temporale, Anche di lieve portata, possa farlo in un modo così intenso è difficile da immaginare. Pericolosità dei temporali – (scottex) – curiosauro.itUn temporale… asmatico Eh sì, è proprio così, il temporale può scatenare in chi ne soffre un attacco d’asma Anche grave. Negli anni ’80, infatti, sono stati registrati diversi casi di asma da temporale, un fenomeno sul quale si è recentemente concentrato un ... Leggi su curiosauro (Di sabato 16 luglio 2022) Purtroppoun banalela puòe, quando succede, spesso si finisce in ospedale. E non si riesce più a respirare bene. Per chi ne soffre è un vero dramma. E’ noto che le condizioni climatiche e meteorologiche influenzano la nostra salute fisica e il nostro benessere mentale. Ma pensare che undi lieve portata, possa farlo in un modo così intenso è difficile da immaginare. Pericolosità dei temporali – (scottex) – curiosauro.itUn… asmatico Eh sì, è proprio così, ilpuòin chi ne soffre un attacco d’asmagrave. Negli anni ’80, infatti, sono stati registrati diversi casi di asma da, un fenomeno sul quale si è recentemente concentrato un ...

