Amici 21 | LDA parla della ragazza per cui ha preso un colpo di fulmine dopo il talent

(Di sabato 16 luglio 2022) LDA è stato ospite del format di Lorella Cuccarini Dimmi di te. La ballerina ha intervistato l’ex allievo diche ha ringraziato l’esperienza in tv per avergli tolto in qualche modo l’etichetta del “figlio di”:è stata una fortuna. Era il percorso migliore per togliere l’etichetta del “figlio di”. Ho avuto modo di farmi conoscere per quello che sono. Piano piano il tempo mi ha dato ragione. Luca ha espresso belle parole verso Maria De Filippi: Maria è veramente speciale come donna, ha una cosa magica. Centra sempre il punto. Veramente è stata una mamma, è un po’ la mamma di tutti. Ci ha fatto diventare quello che siamo oggi. Si vede la semplicità. Lei come te, come Rudy, siete veramente professori, in tutti i sensi. Il prof non è quello che ti deve per forza bastonare, siete stati davvero genitori. Diversi sono stati i suoi momenti più ...