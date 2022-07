ADL pronto a chiudere il poker | annuncio dalla radio ufficiale

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 luglio 2022) Oggi ci sono state le prime parole di Koulibaly da nuovo giocatore del Chelsea, ora il Napoli dovrà sostituire uno dei giocatori più forti al mondo e uno dei più forti della sua storia. De Laurentiis oltre alla partenza di KK, avrà da sostituire anche la sempre più probabile partenza di Andrea Petagna sempre più vicino al Monza del suo Berlusconi-Galliani. De Laurentiis Napoli Calciomercato Nel corso diGoal in onda su Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato del mercato del Napoli e dei possibili movimenti del club azzurro nelle prossime settimane per garantire a Spalletti un gruppo competitivo per la prossima stagione. “I 40 milioni di Koulibaly, più i 15 di Petagna verranno investiti così: un centrale, un attaccante che amo moltissimo, un portiere e un altro colpo in attacco. Per la difesa piace tanto Diallo del PSG. L’attaccante che mi piace ...