(Di venerdì 15 luglio 2022) Unper "vigilare che dal sito produttivo non escano asset industriali o macchinari": è quanto metteranno in atto i lavoratori delladi Bagnoli della Rosandra (Trieste) ...

Pubblicità

fisco24_info : Wartsila: Rsu, presidio a oltranza davanti a uscita merci: Decisione approvata da assemblea lavoratori, 'sarà lotta… -

...i lavoratori delladi Bagnoli della Rosandra (Trieste) dopo l'annuncio della proprietà finlandese di voler cessare l'attività produttiva nel sito. Il presidio, hanno spiegato oggi leal ...Levengono convocate dal prefetto Annunziato Vardé, con cui restano più di un'ora: "Abbiamo specificato che noi staremo alle regole se l'azienda non farà forzature " spiegano in una seconda ...SAN DORLIGO DELLA VALLE, 15 LUG - Un presidio a oltranza per "vigilare che dal sito produttivo non escano asset industriali o macchinari": è quanto metteranno in atto i lavoratori della Wartsila di Ba ...La scelta di Wartsila di chiudere tutta la produzione a Trieste e delocalizzarla ... ha convocare subito una tavolo istituzionale con le organizzazioni sindacali e la Rsu per intervenire direttamente ...