Uomini e Donne, nuove segnalazioni shock su Valeria e Matteo: ''Lei è stata costretta a farlo'' (Di venerdì 15 luglio 2022) I fan di Uomini e Donne vogliono vederci chiaro sulla rottura tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri. Arrivano nuove segnalazioni sconcertanti. Leggi su comingsoon (Di venerdì 15 luglio 2022) I fan divogliono vederci chiaro sulla rottura traCardone eRanieri. Arrivanosconcertanti.

Pubblicità

trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - OrlandinaB : RT @DPCgov: Ieri un incidente ha coinvolto un elicottero greco impegnato nell'antincendio boschivo a #Samos causando 2 vittime tra l'equipa… - modamanager : @OrtigiaP @barbarab1974 @borghi_claudio @maryfagi @valy_s @Capezzone @molumbe @Michele_Arnese @a_meluzzi… -