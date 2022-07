Ungheria deferita alla Corte di giustizia europea sui diritti Lgbt. Intanto Orban tuona sulle sanzioni: “Ue si è sparata ai polmoni” (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – L’Ungheria e l’Unione europea sembrano essere sempre più in rotta di collisione. Una frattura che si è allargata per la guerra in Ucraina, con il governo di Budapest particolarmente critico sulle sanzioni contro la Russia. Lo scontro fra Ue e Ungheria sulla legge contro la propaganda gender La Commissione europea ha deciso di deferire l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Ue. Il motivo è la legge sulla protezione dell’infanzia voluta dal premier ungherese Orban, che vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ritragga o promuova l’omosessualità o il cambio di sesso. La legge era stata promulgata nell’estate dello scorso anno ed ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – L’e l’Unionesembrano essere sempre più in rotta di collisione. Una frattura che si èrgata per la guerra in Ucraina, con il governo di Budapest particolarmente criticocontro la Russia. Lo scontro fra Ue esulla legge contro la propaganda gender La Commissioneha deciso di deferire l’didell’Ue. Il motivo è la legge sulla protezione dell’infanzia voluta dal premier ungherese, che vieta di mostrare ai minori qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ritragga o promuova l’omosessualità o il cambio di sesso. La legge era stata promulgata nell’estate dello scorso anno ed ...

ilpost : La Commissione Europea ha denunciato l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per una controversa leg… - Marilenapas : RT @ilpost: La Commissione Europea ha denunciato l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per una controversa legge sull’omos… - RiccardoDeias : Sembra una barzelletta... #UE #CommissioneEuropea #CortediGiustiziaUnioneEuropea #Ungheria #Orban #LGBT… - Quoretorino : RT @ilpost: La Commissione Europea ha denunciato l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per una controversa legge sull’omos… - cerebro84 : RT @ilpost: La Commissione Europea ha denunciato l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per una controversa legge sull’omos… -