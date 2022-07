Svolta per la porta, il Napoli ha scelto Keylor Navas: si tratta col Psg (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre la squadra di Spalletti esordisce sul campo di Carciato in Val di Sole con una rotonda vittoria sui dilettanti dell’Anaune (risultato finale 10-0, con due gol a testa di Kvaratskhelia e Politano, e uno a testa per Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen, più le autoreti di Fellin e Ambrosino; assenti Ruiz, Juan Jesus – da qualche ora diventato padre di una bambina – ed Elmas) il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua nel suo lavoro di ricerca di calciatori nuovi con i quali completare la rosa che dovrà essere messa a disposizione del tecnico toscano prima dell’inizio del campionato. La priorità resta quella di sostituire Koulibaly, a Giuntoli restano però da raggiungere anche altri obiettivi. Per la porta, il Napoli ha in mente di ingaggiare un portiere che possa rappresentare una valida ed esperta alternativa ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre la squadra di Spalletti esordisce sul campo di Carciato in Val di Sole con una rotonda vittoria sui dilettanti dell’Anaune (risultato finale 10-0, con due gol a testa di Kvaratskhelia e Politano, e uno a testa per Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen, più le autoreti di Fellin e Ambrosino; assenti Ruiz, Juan Jesus – da qualche ora diventato padre di una bambina – ed Elmas) il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua nel suo lavoro di ricerca di calciatori nuovi con i quali completare la rosa che dovrà essere messa a disposizione del tecnico toscano prima dell’inizio del campionato. La priorità resta quella di sostituire Koulibaly, a Giuntoli restano però da raggiungere anche altri obiettivi. Per la, ilha in mente di ingaggiare un portiere che possa rappresentare una valida ed esperta alternativa ...

