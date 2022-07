Ryanair trova volo per rientro 54 ragazzini bloccati a Londra

(Di venerdì 15 luglio 2022) E' statata una soluzione per i 54fra i 13 e i 17 anni che rischiavano di dover restare in Inghilterra dato che il lorodia Bergamo daStansted previsto per ...

Pubblicità

Corriere del Mezzogiorno

Ieriha contattato l'agenzia viaggi Messico e Nuvole, dopo che i genitori dei ragazzi avevano lanciato l'allarme. E oggi è arrivata la soluzione, fa sapere Laura Sangalli, una delle titolari ......, Easyjet, Volotea e Malta Air. Inizialmente lo sciopero sarebbe dovuto durare per tutta la ...che è stato indetto per protestare "contro il pesante e cronico sotto - organico" in cui sia ... Ryanair cerca personale: la selezione nell’albergo del presidente di Aeroporti di Puglia E' stata trovata una soluzione per i 54 ragazzini fra i 13 e i 17 anni che rischiavano di dover restare in Inghilterra dato che il loro volo di rientro a Bergamo da Londra Stansted previsto per domeni ...Lo sciopero nazionale è stato indetto per protestare soprattutto contro "il pesante e cronico sotto organico in cui si trova ad operare l’Ente soprattutto ... e assistenti di volo Easyjet, Volotea, ...