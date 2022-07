Qui Napoli: dove il segreto del campo largo coi grillini è un termovalorizzatore che già c’è. Parla Mancuso, un assessore fortunato (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avere un termovalorizzatore può fare tutta la differenza del mondo. E anche il Movimento 5 Stelle (che su questo punto hanno aperto la crisi di Governo) dovrebbero saperlo. Qui Napoli: la città-laboratorio della grande alleanza Partito Democratico-grillini. Qui, a sentire Paolo Mancuso, assessore all’igiene urbana nonché presidente provinciale del Pd, coi 5 Stelle si va d’amore e d’accordo nella giunta del sindaco Gaetano Manfredi perché, a differenza di Roma (casus belli nazionale), qui, per grazie di Dio, il termovalorizzatore già c’è. “E non si tocca – sorride Mancuso, appena sceso dal palco della Festa dell’Unità del Pd Napoli – Ora, qui a Napoli, accanto al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Avere unpuò fare tutta la differenza del mondo. E anche il Movimento 5 Stelle (che su questo punto hanno aperto la crisi di Governo) dovrebbero saperlo. Qui: la città-laboratorio della grande alleanza Partito Democratico-. Qui, a sentire Paoloall’igiene urbana nonché presidente provinciale del Pd, coi 5 Stelle si va d’amore e d’accordo nella giunta del sindaco Gaetano Manfredi perché, a differenza di Roma (casus belli nazionale), qui, per grazie di Dio, ilgià c’è. “E non si tocca – sorride, appena sceso dal palco della Festa dell’Unità del Pd– Ora, qui a, accanto al ...

