Onana | “Inter grandissimo club Handanovic? Lo rispetto | ma io qui per giocare”

André Onana parla dei primi giorni all'Inter Uno degli acquisti dell'Inter in questa sessione di calciomercato è André Onana. Il portiere camerunense è arrivato in nerazzurro dall'Ajax. Dei suoi primi giorni ad Appiano Gentile alla "rivalità" per una maglia da titolare con Handanovic ne ha parlato in un'Intervista concessa a DAZN. Ecco le sue parole. "I primi giorni sono andati bene, ho appreso molto. Sono molto contento di essere qui in questo club molto vicino ai giocatori. Tutto sta andando benissimo. Sono stato a Barcellona, ad Amsterdam: stando qui ho notato che ci sono cose diverse ma anche cose simili alla Spagna. Quella più diversa è l'allenamento dei portieri, qui mi sta piacendo parecchio. Qui si vede il calcio in modo diverso, c'è un'altra forma di ...

