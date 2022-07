Napoli | nuova speranza per Kim Min-Jae? Parla il tecnico del Rennes

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 luglio 2022)si danno battaglia per Kim Min-. Il difensore centrale sudcoreano del Fenerbahçe è al centro di numerose voci di calciomercato che vedono protagonisti gli azzurri e il club transalpino. Ieri sera si è entrati nella fase più calda della trattativa e ilsembrava essere stato anticipato dal club francese per il difensore. Accordo sì o accordo no? Ancora nulla di ufficiale e ancora tutti in bilico, anche se in casa, secondo i racconti delle ultime ore, sembra esserci molta sfiducia. Kim Min-(Getty Images)Kim Min-, Genesio (): “Ancora non è chiusa” Ilsembrava aver fatto lo scatto decisivo per anticipare ile prendere Kim ...