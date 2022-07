Jova Beach Party 2022, niente contro l’artista ma serviranno anni per ripristinare la biodiversità (Di venerdì 15 luglio 2022) È sempre spiacevole quando scoppiano polemiche e l’opinione pubblica si polarizza su posizioni contrapposte. Il caso Jova Beach Party non fa eccezione: un semplice richiamo ad applicare correttamente le normative comunitarie – in particolare le norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – ha generato polemiche e la divisione in due schieramenti opposti. Già nel 2019 l’ambientalismo italiano venne accusato da Jovanotti di essere “più inquinato di una fogna di Nuova Delhi” con conseguenti polemiche a non finire. Meraviglia che, memori di quanto accaduto allora, non si sia modificato il format del Jova Beach Tour 2022. Pur riconoscendo a Jovanotti la volontà di voler operare per la difesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) È sempre spiacevole quando scoppiano polemiche e l’opinione pubblica si polarizza su posizioni contrapposte. Il casonon fa eccezione: un semplice richiamo ad applicare correttamente le normative comunitarie – in particolare le norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – ha generato polemiche e la divisione in due schieramenti opposti. Già nel 2019 l’ambientalismo italiano venne accusato danotti di essere “più inquinato di una fogna di Nuova Delhi” con conseguenti polemiche a non finire. Meraviglia che, memori di quanto accaduto allora, non si sia modificato il format delTour. Pur riconoscendo anotti la volontà di voler operare per la difesa ...

