Iran condanna ergastolo in Svezia per ex ufficiale iraniano

(Di venerdì 15 luglio 2022) L'ha definito "inaccettabile" laall'inall'exiano Hamid Nouri per avere avuto un ruolo nell'uccisione di almeno 5000 dissidenti e prigionieri politici ...

Pubblicità

voceditalia : Prigionieri uccisi in Iran, storica condanna in Svezia - Teresa02247224 : Chiediamo alla Guida suprema della Repubblica islamica dell’#Iran ayatollah #Khamenei di compiere un gesto di umani… - RespectToGlobe : RT @Taheri_Movement: Amnesty International chiede alle autorità iraniane di annullare la sentenza e la condanna di #NargesMohammadi, che si… - IvanaIv29438384 : RT @Teresa02247224: Chiediamo alla Guida suprema della Repubblica islamica dell’#Iran ayatollah #Khamenei di compiere un gesto di umanità a… - Teresa02247224 : Chiediamo alla Guida suprema della Repubblica islamica dell’#Iran ayatollah #Khamenei di compiere un gesto di umani… -

"La Repubblica islamica dell'fortemente questa dichiarazione politica che include accuse infondate e inventate contro la Repubblica islamica dell'e il sistema giudiziario del ......Bianca si sia detto d'accordo sulla necessità di avere un'opzione militare credibile contro l'. ... Ramallah sperava in una chiara posizione didi Washington verso l'alleato israeliano ...(ANSA) - ISTANBUL, 15 LUG - L'Iran ha definito "inaccettabile" la condanna all'ergastolo in Svezia all'ex ufficiale iraniano Hamid Nouri per avere avuto un ruolo nell'uccisione di almeno 5000 ...Una dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che Teheran condanna fermamente questa decisione politicizzata, che si limita ad accuse infondate e fabbricate contro l’Iran e il suo ...