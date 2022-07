(Di venerdì 15 luglio 2022) INVIATO AD APPIANO - Sarà un weekend caldo quello sull'asse Milano - Torino per Gleison. L'è da tempo al lavoro per il centrale brasiliano del Toro ed è convinta di averlo in pugno, ma ...

Pubblicità

sportli26181512 : Intrigo #Bremer, è lotta tra Inter e Juve: a breve si saprà chi l’ha spuntata: Sarà un weekend caldo sull'asse Mila… - ZonaBianconeri : RT @glmdj: #Bremer ?? - #Tuttosport: nuove mosse della #Juve - #CDS: derby d'italia e abbassato il prezzo di #DeLigt - #Corsera: intrigo, l… - glmdj : #Bremer ?? - #Tuttosport: nuove mosse della #Juve - #CDS: derby d'italia e abbassato il prezzo di #DeLigt -… - faxfax2018 : RT @morelli_rinaldo: ?? La #rassegnastampa di oggi, 14 luglio 2022: da #Leao a #Koulibaly e l'intrigo #Bremer. - morelli_rinaldo : ?? La #rassegnastampa di oggi, 14 luglio 2022: da #Leao a #Koulibaly e l'intrigo #Bremer. -

Calcio News 24

Ritrovarsi la Juve come avversaria nella corsa aper Marotta, Ausilio e Baccin non è il ... L', dunque, è gigantesco e i giocatore vuole uscirne fuori al più presto. Oggi ha dato i primi ...Ecco allora che i bianconeri potrebbero virare sul granata, che però si sarebbe promesso ... Intanto c'è un vero e proprioche coinvolge LEWANDOWSKI e CRISTIANO RONALDO . Oggi il ... Torino Bremer, Cairo attua il braccio di ferro… intanto pensa al sostituto Sarà un weekend caldo sull'asse Milano-Torino per il centrale granata: i nerazzurri sono convinti di averlo in pugno ma i bianconeri non si arrendono ...Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma Juventus decisa su Pau Torres, dunque, anche se Gabriel rimane la prima alternativa. Le difficoltà per Bremer e l’approdo di ...