Governo | Cuzzilla Cida | ' no a instabilità | ripartire con responsabilità politica e priorità'

(Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Labitalia) - “Il nostro Paese non si può permetteree divisioni. Gli attuali scenari, nazionali ed internazionali, richiedono alle forze politiche un'assunzione didinanzi ai problemi che investono imprese e famiglie per dare risposte concrete ed efficaci". E' quanto dichiara Stefano, presidente di, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati. "Dinanzi a rincari energetici, inflazione, attuazione del PNRR, crisi bellica e pandemica, il Paese non può permettersi una fase di stallo che comprometterebbe seriamente la situazione economica e sociale", aggiunge. "Auspico quindi che la crisi dipossa essere superata velocemente e si riparta con ...

Pubblicità

Agenparl : Crisi di Governo_Cuzzilla Presidente CIDA: serve assunzione di responsabilità delle forze politiche. Si riparta con… -

Il Sole 24 ORE

...di un inceneritore a Roma come condizione essenziale per continuare a sostenere ildi Mario ... Cesira De Michele ricoprirà la carica di Segretario del Consiglio Dirigenti, Stefanoè il ...... " Se da Draghi arriveranno dei no alle nostre proposte usciremo dal". Nel frattempo Di ... In Ferrovie dello Stato troviamo Stefano, presidente di Federmanager, che dal giugno 2021 è ... Cida, sale Cuzzilla al vertice: priorità alla governance "Auspico quindi che la crisi di governo possa essere superata velocemente e si riparta con priorità chiare e soluzioni efficaci alle difficili sfide del momento”, conclude Cuzzilla.Gli attuali scenari, nazionali ed internazionali, richiedono alle forze politiche un’assunzione di responsabilità dinanzi ai problemi che investono imprese e famiglie per dare risposte concrete ed ...