Governo | Calenda | ' Draghi bis senza Conte'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare per un bis di Draghi. Lo richiede la sicurezza dell'Italia. Ma senza un chiaro impegno della Lega ad abbandonare la linea 'diversamente 5S' e la consapevolezza dalle parti del Pd che Conte non potrà farne parte, è meglio astenersi ed evitare ulteriori figuracce". Così Carlo Calenda su twitter.

