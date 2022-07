Da una galassia lontana ci arriva un segnale radio regolare come un battito cardiaco: è alieno? (Di venerdì 15 luglio 2022) Sta decisamente catturando l’attenzione degli addetti ai lavori il misterioso segnale radio che sta giungendo alla Terra. Stando a quanto sottolinea il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, si tratta di un suono che assomiglia ad un battito cardiaco, e proverrebbe da una galassia che si troverebbe a miliardi di anni luce dal nostro pianeta. Onde radio dallo spazio, 15/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta precisamente di un lampo di onde radio, ed è attualmente il più lungo e il più regolare che sia mai stato rilevato fino ad ora. Questa affascinante, (e per certi versi anche un po’ inquietante), scoperta, è stata pubblicata recentemente su una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, leggasi Nature, ed è il frutto di un lavoro ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Sta decisamente catturando l’attenzione degli addetti ai lavori il misteriosoche sta giungendo alla Terra. Stando a quanto sottolinea il sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, si tratta di un suono che assomiglia ad un, e proverrebbe da unache si troverebbe a miliardi di anni luce dal nostro pianeta. Ondedallo spazio, 15/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta precisamente di un lampo di onde, ed è attualmente il più lungo e il piùche sia mai stato rilevato fino ad ora. Questa affascinante, (e per certi versi anche un po’ inquietante), scoperta, è stata pubblicata recentemente su una delle riviste scientifiche più autorevoli al mondo, leggasi Nature, ed è il frutto di un lavoro ...

